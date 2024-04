Conner Rousseau arrêtera la politique s'il n'est pas élu

"Mon but est d'être élu et de recevoir le message clair que la politique a besoin d'une personne comme moi", a-t-il commenté jeudi.

Conner Rousseau avait démissionné en novembre dernier de la présidence de Vooruit pour des propos racistes et sexistes exprimés quelques mois plus tôt alors qu'il était ivre dans un café de Saint-Nicolas, ville où il réside. Mercredi, après des mois de discrétion, on avait appris qu'il serait finalement candidat pour le scrutin régional du 9 juin.