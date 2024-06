Construire hors des noyaux urbanisés en région de la Forêt de Soignes n'est plus possible

A partir de septembre prochain, il ne sera plus possible de construire en dehors des noyaux urbains et villageois des communes de la région de la forêt de Soignes et de la vallée de la Senne situées en Brabant flamand.

"Nous devons vivre, travailler et habiter davantage au coeur de nos villes et villages afin de préserver les espaces ouverts qui les séparent. La délimitation de ces noyaux est une étape nécessaire à cet égard", a déclaré mardi la députée provinciale permanente, Ann Schevenels (Open VLD), en charge de l'aménagement du territoire en Brabant flamand.

Les plans qui délimitent les zones urbanisées où il sera encore possible de le faire ont été approuvés mardi par le conseil provincial du Brabant flamand. Ces documents établissent clairement où il sera encore possible de construire des logements à l'avenir.

Des plans d'aménagement du territoire ont été élaborés en collaboration avec les conseils communaux de la région de forêt de Soignes - en particulier Overijse, Tervuren et Rhode-Saint-Genèse - et de la vallée de la Senne - Halle, Beersel et Sint-Pieters-Leeuw. L'objectif est de préserver les zones vertes et résidentielles plus rurales d'une densification supplémentaire. Il appartient aux communes d'élaborer ultérieurement des règles de construction plus spécifiques pour les noyaux délimités.

Les plans entreront en vigueur en septembre prochain.