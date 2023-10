Dans le Pajottenland, la fusion de trois communes génère une créativité toponymique

Quel nom choisiront les habitants des communes de Gooik, Gammerages et Hérinnes, une fois que leurs trois communes du Pajottenland (sud-ouest de Bruxelles) auront fusionné, en cette fin d'année ? Les autorités locales ont dévoilé ce lundi les cinq propositions retenues à l'issue d'une consultation populaire qui a suscité une forte créativité.

"Glooiingen", "Heidemark", "Mooigem", "Pajottegem" et "Reinsberge": tels sont les cinq toponymes proposés à l'issue d'un processus sélectif, au départ de 1.230 propositions formulées par les habitants, entre le 27 juin et le 15 septembre derniers.

"Glooiingen" fait référence au paysage vallonné typique des trois communes ; "Heidemark" est un mot-valise composé de la réserve naturelle de Kesterheide, à Gooik, et de la Marcq, rivière qui traverse Hérinnes et Gammerages ; "Mooigem" traduit la beauté de la région ; "Pajottegem" fait référence à la région naturelle du Pajottenland ; quant à "Reinsberge", c'est le lieu-dit où se touchent les trois communes, tel qu'indiqué sur la carte de Ferraris (18e siècle).

Désormais, chaque habitant de plus de 16 ans peut choisir son nom préféré, du 1er au 15 novembre, sur le site www.groeienomkleinteblijven.be ou par formulaire dans les bibliothèques et maisons communales. Le nom qui recueillera le plus de voix sera annoncé le 14 décembre.