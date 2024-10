DENDERLEEUW: le Vlaams Belang premier parti

Il enregistre 38,3% des voix, de quoi occuper 12 sièges sur 27. Pas une majorité absolue, donc, mais le parti a, selon les nouvelles règles en vigueur en Flandre, deux semaines de "droit d'initiative" pour tenter de former une majorité. En cas d'échec, la deuxième liste prend la main. Il s'agit de la liste socialiste, qui a réalisé un score de 29,5%, qui lui donne 9 sièges. Le CD&V en a quatre et la N-VA deux, ce qui signifie que les trois partis devraient s'associer s'ils veulent diriger et renvoyer le VB dans l'opposition. Groen, pourtant dans l'actuelle majorité, a dégringolé et n'est pas représenté au conseil.