Des centaines de personnes manifestent leur solidarité avec la Palestine à Louvain

Les nombreux drapeaux palestiniens se mélangeaient aux pancartes portant les slogans "Israel has blood on his hands", "Stop calling it conflict when it's genocide", "Free Palestine", "Stop killing in Gaza", ...

"Après ce qu'il s'est passé hier (le bombardement d'un hôpital de Gaza, NDLR), ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant de monde", a commenté l'un des organisateurs, Tobias Van Os.