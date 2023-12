Des chirurgiens transplantent quatre organes en une seule opération chez un jeune enfant

L'estomac, le foie, le pancréas et l'intestin grêle du jeune patient ont donc été transplantés en même temps. Le bambin de 2 ans souffrait d'une maladie génétique qui provoquait un trouble nerveux au niveau des intestins. En conséquence, l'enfant ne pouvait pas ingérer de nourriture de manière normale, mais devait le faire via un cathéter. Or l'utilisation à long terme de ce dispositif provoque des infections. De plus, l'enfant souffrait de problèmes de foie.

L'intervention chirurgicale, qui constituait un véritable défi pour les équipes médicales, s'est parfaitement déroulée et le jeune patient peut à nouveau manger normalement, se réjouit le professeur Jacques Pirenne, chef du service de transplantation abdominale à l'UZ Leuven.