Des courts métrages portés par la musique pour la 50e édition du festival du film de Gand

La 50e édition du festival du film de Gand, qui se déroulera du 10 au 21 octobre, ne se concentrera pas sur un pays en particulier cette année, mais proposera un concept original de courts métrages et une palette de films riche et diversifiée. C'est le film "Holly" de la réalisatrice flamande Fien Troch qui ouvrira le bal.

En l'honneur du jubilé d'or du festival, 25 compositeurs de musique de film du monde entier ont créé une brève œuvre musicale, dont les partitions forment le point de départ de 25 courts métrages qui seront présentés pendant le festival. C'est donc la musique qui inspire le film, et non l'inverse. Un choix "délibéré" qui "ouvre de nouveaux horizons", a souligné jeudi l'organisation lors de la présentation de cette édition "anniversaire".

Jusqu'au 21 octobre, ce sont 12 films, dont deux belges ("Augure", premier film de l'artiste belgo-congolais Baloji et "Here" du cinéaste flamand Bas Devos), qui seront proposés en compétition officielle aux cinéphiles noirs-jaunes-rouges. Parmi les autres films sélectionnés figurent notamment "Poor Things" du grec Yorgos Lanthimos , "Io Capitano" de Matteo Garrone et "Past Lives" de Céline Song.