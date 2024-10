Des devoirs d'enquête demandés dans un dossier de trafic de drogue et de torture

Un inculpé a sollicité des devoirs d'enquête complémentaires dans le dossier qui le vise pour trafic de drogue et torture sur un adolescent de 17 ans à Maldegem, en Flandre orientale. Les six suspects détenus dans cette affaire restent en prison car la chambre du conseil de Gand a dû reporter vendredi sa décision sur leur renvoi ou non devant le tribunal correctionnel.