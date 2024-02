Des infirmières à domicile testent le scanner du visage pour évaluer les paramètres vitaux

Des infirmières et infirmiers à domicile de la Croix Jaune et Blanche testent une nouvelle technologie pour évaluer plus rapidement les paramètres vitaux de la patientèle, tels que la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Le scanner du visage, réalisé à l'aide d'un téléphone portable ou d'une tablette, a été présenté jeudi à Roulers, en Flandre occidentale.

Les infirmières à domicile sont quotidiennement amenées à mesurer les paramètres vitaux de leur patientèle, et cela peut prendre du temps. C'est là qu'intervient le scanner. Grâce à celui-ci, elles pourront désormais se contenter de pointer la caméra d'un téléphone portable ou d'une tablette vers le visage de leur patient, et ce pendant 20 secondes.

"Le scanner du visage peut aider les infirmières dans plusieurs domaines", s'est enthousiasmée l'infirmière en chef de l'organisation à Roulers, Tamara Dewaele. "Non seulement il permet de consacrer plus de temps au patient et à ses soins, mais en plus, tous les paramètres sont désormais enregistrés et peuvent être transmis à notre dossier de soins informatisé."

La technologie est encore en cours d'amélioration et de développement.