Des militants de Greenpeace s'introduisent dans le terminal de Fluxys à Zeebrugge

Les 22 grimpeurs et kayakistes de l'ONG sont entrés sur le site de Fluxys, avec l'autorisation de l'opérateur et sous le regard de la police, à bord de cinq zodiacs avant de monter sur les quais de chargement des navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) pour ensuite déployer, en haut d'un pylône, une bannière affichant le message "Gas kills, Zeebrugge guilty" (le gaz tue, Zeebrugge coupable). "Fluxys: sortez du gaz", enjoignaient les affiches portées à bout de bras par les kayakistes.

"Nous sommes ici aujourd'hui pour exiger de Zeebrugge et de nos autorités qu'elles abandonnent les nouveaux projets gaziers et sortent définitivement du gaz d'ici 2035", selon Mathieu Soete, expert en énergie chez Greenpeace Belgique. "Les industries gazières américaines et européennes ont réussi à présenter les importations de GNL comme la réponse principale à l'arrêt des gazoducs russes. Sous la pression d'entreprises comme Fluxys, de nombreux projets et terminaux gaziers sont en train de voir le jour ici et de l'autre côté de l'Atlantique. Cela menace des communautés entières et a des conséquences environnementales et climatiques désastreuses."