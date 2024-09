Des peines d'un an et dix mois avec sursis pour avoir séquestré leur propre fille

Le tribunal correctionnel de Termonde a condamné jeudi un père et une mère de Hamme a respectivement un an et dix mois de prison avec sursis pour avoir séquestré leur propre fille. Un oncle et deux tantes de la jeune femme étaient également poursuivis devant la justice. Les membres de cette famille entendaient l'emmener en Turquie car ils désapprouvaient la relation qu'elle entretenait avec un jeune Belge.