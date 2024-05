Des slogans pro-palestiniens tagués sur une dizaine de bâtiments de la KU Leuven

"Nous voulons maintenir un dialogue ouvert et respectueux, surtout en ces temps", a réagi l'université. "C'est dommage que cela arrive."

La semaine dernière, le recteur Luc Sels avait envoyé un message à tous les étudiants et au personnel, dans lequel il appelait notamment "à être ouvert à d'autres points de vue et à discuter avec respect", surtout à l'heure actuelle, "en temps de guerre et de polarisation sans précédent".

La KU Leuven n'a pas de partenariat structurel avec des universités israéliennes, mais un certain nombre de projets de coopération. L'institution a appelé ses chercheurs à être "prudents, vigilants et réservés" s'ils s'engagent dans de nouvelles collaborations avec des universités israéliennes.