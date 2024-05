Des vestiges d'habitations médiévales découverts lors de fouilles archéologiques à Ostende

Ces découvertes archéologiques, qui font partie du projet de rénovation du musée "ANNO 1465", offrent un aperçu plus détaillé de la structure du village de Raversyde, près d'Ostende. "On a notamment découvert des renforts utilisés pour les filets de pêche, des pièces de monnaie et de la poterie des 15e et 16e siècles. Quelques cratères de bombes, datant de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ont également été identifiés", a expliqué l'archéologue Floris Beke.

Ce site archéologique figure parmi les mieux préservés de Flandre, selon les archéologues. "On y retrouve les vestiges du village de pêcheurs de Walraversijde, qui a totalement disparu au cours des siècles, mais qui est resté exceptionnellement bien conservé sur le plan archéologique. Ce lieu a connu son apogée au 15e siècle, avant de décliner progressivement en raison de difficultés économiques et des guerres", a précisé M. Beke.