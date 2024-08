Détention prolongée pour l'automobiliste à l'origine de l'accident mortel à Ruddervoorde

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, Jurgen L. circulait à vive allure lorsqu'il a percuté l'arrière de la voiture d'une famille de Kortemark sur la E403, à Ruddervoorde. L'homme de 29 ans, la femme de 30 ans et leur fille de 8 ans n'ont pas survécu au choc. L'enquête a révélé que le conducteur, originaire de Torhout, roulait non seulement à une vitesse excessive, mais présentait également un taux d'alcool bien supérieur à la limite autorisée. Interpellé, il a été placé en détention lundi par le juge d'instruction de Bruges pour homicide involontaire, conduite sous l'influence de l'alcool et une série d'infractions routières.

Il est apparu, entre-temps, que le prévenu, âgé de 50 ans, avait déjà été condamné à quatorze reprises pour des infractions routières. En octobre 2021, il s'était vu infliger une suspension de permis de conduire de trois mois. De plus, l'individu n'était autorisé à récupérer son permis qu'après avoir repassé les deux examens de conduite, ainsi que des tests médicaux et psychologiques. Cependant, cette suspension de permis n'ayant jamais été notifiée par les services de police, Jurgen L. a pu continuer à conduire.