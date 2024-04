Deux bandes inaccessibles sur la E40 en direction de Gand à hauteur de Nevele

Deux bandes de circulation sont inaccessibles lundi matin sur la E40 à hauteur de Nevele en direction de Gand. Des dégâts, probablement dus à l'usure, ont été observés sur la chaussée sur un joint de pont. Le Centre flamand du trafic annonçait déjà 7 km de file aux environs de 8h00 et un allongement de temps de parcours pouvant aller jusqu'à une heure.

Les dégâts ont été remarqués sur le pont enjambant le canal Schipdonk. La police a fermé les bandes centrale et de droite. La circulation ne s'écoule donc plus que via la bande de gauche.

Les réparations sont en cours et devraient durer jusquà 15h00 pour la bande du milieu, jusqu'à 20h00 pour celle de droite. Des travaux seront effectués la nuit prochaine sur la bande de gauche. A l'heure de pointe, seules deux bandes devraient en principe être empruntables. Des travaux ultérieurs plus approfondis seront nécessaires.