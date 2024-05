Deux mille enseignants manifestent à Hasselt contre le rapport de la Commission des sages

Environ 2.000 enseignants ont manifesté mardi dans les rues de Hasselt pour protester contre les propositions formulées dans le rapport de la Commission des sages relatif à la modernisation et la professionnalisation du travail des enseignants au nord du pays. Des actions similaires s'étaient déjà tenues à Ostende, Anvers et Louvain.

À l'origine de cette mobilisation, on retrouve les syndicats ACOD Onderwijs (CGSP), COC (CSC) et VSOA Onderwijs (SLFP). Ces derniers contestent le rapport de la Commission, qui formule une série de recommandations pour professionnaliser et moderniser le travail des enseignants flamands. Le camp syndical estime que les mesures préconisées relèvent de "fantaisies", sont "irréfléchies" et puisent dans des "recettes du passé". Ils craignent que ces mesures ne nuisent à la qualité et à l'attractivité de la profession.

"La Commission des sages a élaboré des propositions, mais les véritables sages sont sur le terrain, ici présents, et ils s'opposent à ce plan", a souligné Nancy Libert, de l'ACOD Onderwijs lors de la manifestation à Hasselt. "Le contenu du rapport ne répond pas aux besoins réels des enseignants, alors même que la profession connaît une pénurie et que la qualité de l'enseignement se détériore".