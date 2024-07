D'importantes perturbations attendues dès le 5 août sur le ring extérieur de Bruxelles

L'Agence flamande en charge du réseau routier et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer) effectuera dès le lundi 5 août des travaux à l'entrée du tunnel Léonard, sur le ring extérieur de Bruxelles, en direction de Zaventem. La circulation ne se fera plus que sur une seule bande jusqu'au dimanche 18 août, avertit-elle vendredi dans un communiqué. Les automobilistes en provenance de Waterloo devront composer avec un temps de trajet plus long.