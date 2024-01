Elia va enterrer 120 kilomètres de lignes à haute tension en Flandre occidentale

Elia, le gestionnaire du réseau d'électricité à haute tension en Belgique, va démanteler de manière préventive quelque 120 kilomètres de lignes à haute tension en Flandre occidentale et les enterrer dans le cadre du projet de la ligne à haute tension Ventilus.

Dans le cadre de sa politique de soutien, Elia démantèlera de manière anticipée certaines lignes aériennes en Flandre occidentale et les enfouira sous terre. Cela concerne les lignes de 70 kV et 150 kV : comparables aux "routes provinciales", où Ventilus avec 380 kV forme une véritable "autoroute".

Ventilus est le nom de la future ligne à haute tension, longue de 85 kilomètres, qui doit acheminer vers l'intérieur des terres l'électricité produite par les futurs nouveaux parcs éoliens en mer du Nord et dont le tracé entériné par le gouvernement flamand vendredi. Certaines parties du projet seront aériennes et d'autre souterraines.

Concrètement, cela concerne les lignes aériennes Mouscron-Zwevegem, Coxyde-Noordschote entre Noordschote et Wulpen, Noordschote-Ypres, Ypres-Bas-Warneton, Bas-Warneton-Wevelgem, Vive-Saint-Bavon-Desselgem, Deinze-Vive-Saint-Bavon, Pittem-Beveren entre Muizelaar et Beveren, Beveren-Rumbeke-Izegem et la ligne Izegem-Pittem.