Enquête ouverte pour soupçons de corruption au sein de la société CFE

Le parquet fédéral a ouvert une enquête pour soupçons de corruption dans le chef de la société CFE et de certains de ses représentants belges et français, a-t-il communiqué mercredi, confirmant une information du journal Le Soir. Six perquisitions ont été menées à Bruxelles et en périphérie bruxelloise, et quatre personnes ont été emmenées pour audition. La corruption suspectée est en lien avec une créance, due par le Tchad à la CFE pour la construction du Grand Hôtel à N'Djaména.