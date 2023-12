Ensor 2024, une année thématique à Ostende sur la vie et l'œuvre du peintre James Ensor

La ville d'Ostende a donné jeudi le coup d'envoi d'"Ensor 2024", une année thématique dédiée à la vie et à l'oeuvre du peintre qui a travaillé et habité dans la ville côtière. Concrètement, il s'agit d'un festival urbain constitué de plus d'une centaine d'événements et d'activités ainsi que six expositions dont deux d'entre elles, "Rose, Rose Rose à mes yeux. James Ensor et la nature morte en Belgique 1830 - 1930" et "Grand Art pour Petits Amateurs", ouvrent leurs portes ce week-end. La ville d'Ostende a décidé de rendre hommage au peintre belge afin de marquer les 75 ans de son décès dans la cité côtière et sera ainsi rebaptisée "la ville Ensor" en 2024.

La première des six expositions organisées durant cette année, "Rose, Rose, Rose à mes yeux. James Ensor et la nature morte en Belgique 1830 - 1930" se tient au Mu.ZEE et rassemble une cinquantaine d'œuvres d'Ensor provenant de Belgique et de l'étranger, complétées par une centaine de natures mortes d'autres modernistes, contemporains et précurseurs du grand maître ostendais. "Nous espérons que cette expérience soit enrichissante pour nos visiteurs grâce à tous les peintres talentueux présents ici. Certains ont été injustement oubliés : c'est pourtant grâce à leur savoir-faire que le genre, que l'on qualifiait aussi de voyant et de décoratif sans engagement artistique, peut renaître, tant sur le plan pictural qu'iconographique", explique la directrice du Mu.ZEE, Dominique Savelkoul.

La deuxième exposition, "Grand Art pour Petits Amateurs", qui ouvre également en fin de semaine au Fort Napoléon, se base sur une série de livres du même nom de Thaïs Vanderheyden et présente les plus grands chefs-d'oeuvre de la peinture aux enfants. Et dans le cadre de l'année Ensor, M. Vanderheyden a repeint certaines oeuvres de l'artiste pour en faire des parodies destinées à un public jeune.