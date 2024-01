Entre 20 à 40% des chauffeurs de bus De Lijn en grève en périphérie bruxelloise flamande

Il n'y a pas que la neige qui ne fait pas rouler les bus. En périphérie bruxelloise flamande, entre 20 à 40% des chauffeurs des dépôts de De Lijn de Asse, Dilbeek, Meerbeke, Grimbergen, Londerzeel et Leerbeek se croisent les bras au 4e jour d'une grève qui prend de l'ampleur, ont indiqué les syndicats Acod (FGTB) et ACV (CSC) et la société de transports en commun flamande.