Genk confisquera désormais les voitures des chauffards qui ont accumulé 16 amendes

"Il s'agit d'une mesure préventive", a-t-il fait savoir. "Nous recevons beaucoup de signalements relatifs à des excès de vitesse et nous avons déjà pris des mesures d'infrastructures et installé des contrôles de section dans le passé. Cela a modifié les comportements, mais les chiffres montrent qu'il y a toujours des récidivistes, qui paient les amendes mais ne changent pas leur comportement."

Désormais, les conducteurs qui commettront huit infractions recevront une lettre de sensibilisation. À partir de 12 amendes, ils seront invités à participer à un entretien pour les sensibiliser à la sécurité routière. Enfin, ceux qui accumuleront 16 amendes verront leur véhicule mis en fourrière.

Pour calculer les effets de cette nouvelle mesure, les chiffres des infractions des six derniers mois ont été examinés. Les voitures de quatre conducteurs, qui ont reçu plus de 16 amendes, auraient été mises en fourrière si la mesure était entrée en vigueur plus tôt.