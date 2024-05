Grand soleil sur les chiffres du tourisme à la Côte pour ce long week-end de l'Ascension

Le secteur touristique au littoral affiche un grand sourire alors que le temps ensoleillé a boosté le nombre de visiteurs durant le long week-end de l'Ascension. Un total de 700.000 nuitées touristiques ont été enregistrées et quelque 550.000 touristes d'un jour ont profité d'une escapade à la mer, selon les chiffres communiqués dimanche par l'organisme provincial Westtoer.

Durant les vacances de printemps, le soleil a brillé en moyenne deux heures de plus chaque jour à la mer qu'à Uccle. Ce temps printanier a amplifié le sentiment de vacances dans toutes les communes du littoral, selon Westtoer. Plus de 700.000 nuitées ont été enregistrées durant le week-end de l'Ascension, soit une augmentation de 22% par rapport à la même période l'an dernier. Les hôtels du littoral ont enregistré un taux d'occupation moyen de 90%, voire de 95% pour certains.

Quelque 550.000 touristes d'un jour ont par ailleurs déambulé sur les fronts de mer, soit un quart de plus qu'en 2023. Le jeudi férié de l'Ascension et le samedi ont accueilli le plus de monde, avec environ 175.000 touristes d'un jour recensés.