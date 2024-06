Incendie industriel sur le site de Brucargo : le feu a été circonscrit

L'important incendie s'est déclaré jeudi après-midi vers 16h00 dans l'entreprise Gosselin Logistics et s'est propagé rapidement. Les entrepôts et bâtiments d'entreprises environnants ont été évacués par mesure de précaution et un large périmètre de sécurité a été établi. La fumée de l'incendie s'est répandue au-dessus de plusieurs communes. Les autorités de Machelen et de Steenokkerzeel avaient conseillé aux habitants de garder leurs portes et fenêtres fermées.

Les pompiers ont eu fort à faire pour lutter contre l'incendie et éviter qu'il touche des bâtiments adjacents. Seul le hangar où le feu s'est déclenché a été presque entièrement ravagé par les flammes. En début de soirée, le toit du bâtiment de 4.000 mètres carrés s'est effondré.