Interruption de la circulation des trains entre Furnes et La Panne

Les trains ne peuvent actuellement pas circuler entre Furnes et La Panne en raison des dommages occasionnés à la caténaire du passage à niveau, explique Infrabel dont les équipes sont en route pour évaluer les dégâts et procéder aux réparations afin de rétablir le trafic le plus rapidement possible. La SNCB va mettre des navettes de bus en place pour pallier la situation.