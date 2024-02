La 94e édition du carnaval d'Alost bat son plein entre impertinence et satire politique

La 94e édition du carnaval d'Alost et son traditionnel cortège satirique ont été lancés dimanche à 13h00. Cette année, 71 sociétés carnavalesques et plus de 200 petits groupes de fêtards prennent part à l'événement, qui se plait à railler l'actualité politique et sociale. Quelque 4.500 personnes suivent le cortège de ces festivités carnavalesques, les plus populaires de Flandre.