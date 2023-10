La base navale de Zeebrugge a accueilli 8.500 personnes lors du Navy Technofest

La base navale de Zeebrugge a accueilli 8.500 personnes durant le week-end à l'occasion du festival de technologie "Navy Technofest". Initiation à la nage de combat, construction d'éoliennes, jeu de tir laser et accomplissement de missions sous l'eau étaient autant d'activités proposées aux visiteurs et visiteuses. La finale du championnat belge de course de drones s'y est également déroulée dimanche en fin d'après-midi.