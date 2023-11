La circulation des trains interrompue à la gare de Melle, près de Gand

La circulation des trains est interrompue depuis 14h25 sur deux lignes, entre Gand-Saint-Pierre et Schellebelle et entre Gand-Saint-Pierre et Gontrode, en raison d'un heurt de personne en gare de Melle, rapporte jeudi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Le trafic est interrompu dans les deux sens.

Les trains seront, dans la mesure du possible, déviés localement, précise la SNCB. Des bus de remplacement vont également être mis en place entre Gand-Saint-Pierre et Schellebelle et entre Gand-Saint-Pierre et Gontrode.

Les voyageurs sont invités à utiliser également les bus De Lijn.