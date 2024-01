Le trafic ferroviaire est à l'arrêt entre Alken et Saint-Trond, dans la province de Limbourg, en raison d'un heurt de personne, a rapporté mardi soir le gestionnaire de l'infrastructure Infrabel. L'accident est survenu peu après 21h00 à hauteur de Saint-Trond.

Les trains sont, dans la mesure du possible, déviés via Hasselt et Louvain. La SNCB met également en place un service de bus de remplacement.