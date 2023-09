La consommation de drogues diminue, sauf celles d'alcool et de kétamine qui augmentent

La consommation hebdomadaire de drogues était moins importante en 2022 qu'il y a 20 ans, ressort-il de l'enquête trimestrielle du Centre d'expertise flamand sur l'alcool et les autres drogues (VAD) publiée vendredi. Les consommations d'alcool et de kétamine, elles, augmentent.

Menée auprès de 900 personnes qui ont fréquenté des discothèques et festivals l'an dernier, l'enquête révèle qu'une personne interrogée sur deux déclare avoir consommé une substance illicite en 2021. Le cannabis arrive en tête avec plus d'une personne sur trois. Il est suivi par l'ecstasy (22%) et la cocaïne (18%).

Les valeurs sont toutefois moins importantes lorsque la fréquence de consommation est prise en compte. Moins de personnes prennent régulièrement des drogues, c'est-à-dire au moins une fois par semaine.