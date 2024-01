La grève chez De Lijn s'étend autour de Bruxelles

Jeudi, les négociations entre les syndicats et la direction n'avaient pas pu aboutir à un accord et d'autres chauffeurs - de Louvain, Tielt-Winge et Overijse - ont également débrayé. Environ 30% des chauffeurs de Louvain n'ont pas pris la route et 40% de ceux censés opérer autour de Bruxelles. Les lignes assurées par des sous-traitants le sont toujours sans perturbation.

Le mouvement a débuté spontanément lundi en raison d'un conflit interne entre un directeur et un groupe de chauffeurs de bus à Asse. Deux jours plus tard, d'autres chauffeurs de la ceinture bruxelloise, dont ceux des dépôts de Dilbeek, Grimbergen, Londerzeel, Meerbeke et Leerbeek, se sont joints à l'action.

De nombreuses lignes autour et vers Bruxelles sont concernées par les perturbations. Notamment celles entre Grand-Bigard et Alsemberg (136), entre Ninove et Bruxelles (128 et 127) ainsi qu'entre Alost et Bruxelles (213 et 214). Des trajets sont également susceptibles d'être supprimés dans les régions d'Overijse, Dilbeek, Schepdaal, Ternat, Grimbergen, Meise et Wemmel. Du côté de Louvain, les lignes 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que les lignes plus longues reliant Louvain à Diest, Bruxelles ou encore Haacht sont aussi perturbées.