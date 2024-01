La KU Leuven va évaluer les risques liés à la prise de médicaments pendant la grossesse

Un nouveau projet de la KU Leuven permettra de mieux évaluer la sécurité des médicaments destinés aux femmes enceintes, a annoncé l'université mercredi. Ce projet, baptisé BELpREG, permettra aux chercheurs de déterminer plus rapidement si un médicament présente un risque pour une mère et son enfant à naître.

Des chiffres belges récents montrent que près de 90% des femmes enceintes utilisent ou ont utilisé au moins un médicament pendant leur grossesse. "La sécurité des médicaments pendant la grossesse n'est connue que pour 10% d'entre eux à peine", souligne le coordinateur du projet, Michael Ceulemans. "Il n'existe toutefois pas d'autres études à ce sujet. Les femmes enceintes sont un groupe cible oublié."

Dans d'autres pays, la prise de médicaments par les femmes enceintes est très contrôlée. Les Pays-Bas surveillent par exemple les risques liés à la prise de médicaments pendant la grossesse depuis plus de dix ans. Afin de mieux évaluer cette situation en Belgique, la KU Leuven a décidé de lancer le projet BELpREG l'année dernière. Depuis ce mois-ci, l'étude est également disponible en français et en anglais, afin de faciliter la participation des femmes wallonnes et bruxelloises.