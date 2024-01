La N-VA de Theo Francken et l'Open Vld présenteront une liste commune à Lubbeek

La N-VA et l'Open Vld de la commune de Lubbeek, en Brabant flamand, vont présenter une liste commune aux prochaines élections communales, ont annoncé les sections locales des deux partis mardi lors d'une conférence de presse. Le nom de cette liste: "N-VA plus", avec l'ambition déclarée d'obtenir une majorité absolue dans cette localité voisine de Louvain.

La N-VA s'était alors associée au CD&V pour former le collège des bourgmestre et échevins, Theo Francken revêtant l'écharpe maïorale.

Aux élections communales de 2018, la N-VA avait clairement surclassé ses concurrents à Lubbeek, avec 34,5% des voix et un certain Theo Francken rassemblant plus de 2.400 voix de préférence. Suivaient Groen (19%), le CD&V (17,8%), le parti local "Lubbeek leeft" (16,4%), devant un décevant Open Vld, crédité de 12,2%, de quoi occuper deux sièges seulement au conseil communal.

"Nous sommes suffisamment forts pour nous présenter seuls face à l'électeur", a précisé mardi le président de la section locale de la N-VA, Raf De Canck. Mais la locale Open Vld s'est tournée vers les nationalistes début 2023, et "nous partageons beaucoup de valeurs et de points d'attaque", constate-t-il. "Après quelques discussions, nous avons décidé d'unir nos forces".

L'Open Vld a mené ces dernières années "une opposition constructive", assure quant à elle Pascale Alaerts, cheffe de groupe des libéraux au conseil communal.

Obtenir une majorité absolue en octobre prochain "ne sera pas évident", selon Theo Francken, mais c'est bien l'ambition de cette nouvelle alliance. "Nous souhaitons en tout cas être le plus gros parti, et nous formerons un groupe avec l'Open Vld après les élections". Le même Francken tirera la liste commune, devant les actuels échevins N-VA An Wouters, Davy Suffeleers et Tania Roskams. À la cinquième place figurera Pascale Alaerts.