La police aux aguets pendant la Veillée de l'Yser

La police locale d'Ypres redoublera de vigilance pendant la "soirée de camaraderie" et la Veillée de l'Yser (IJzerwake) organisés ce week-end, a déclaré vendredi la bourgmestre d'Ypres Emmily Talpe. Les agents bénéficieront d'un appui de la police fédérale pour l'occasion.

Rassemblement de l'extrême droite flamande et du nationalisme radical, la Veillée de l'Yser aura lieu dimanche. Elle est particulièrement controversée cette année en raison de l'invitation, au titre d'orateur, de l'ex-député Vlaams Belang Dries Van Langenhove, fondateur du mouvement de jeunesse extrémiste Schild & Vrienden, et qui est poursuivi en justice pour racisme et négationnisme.

La veille de cet événement, les organisateurs ont programmé une "soirée de camaraderie", qui consisterait en des chants et serait clôturée par l'animation d'un DJ. Cet événement est considéré comme un substitut au festival à tendance néonazie Frontnacht qui avait été interdit l'an dernier. Après un refus par les autorités locales, la "soirée de la camaraderie" a finalement été autorisée en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat.