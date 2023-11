La police recherche un jeune ayant blessé plusieurs personnes sur la digue d'Ostende

La police fédérale est à la recherche d'un jeune homme ayant agressé et blessé au moins trois personnes sur la digue d'Ostende dans la nuit du 27 au 28 mai 2023. Il était accompagné d'un groupe de cinq jeunes et a également été filmé en compagnie d'une jeune femme, selon un avis de recherche publié dimanche à la requête du parquet de Flandre occidentale.

Le suspect est âgé d'une vingtaine d'années, mesure environ 1,80 mètre et a les cheveux foncés mi-longs et bouclés. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans foncé, un pull gris de marque Adidas, une veste noire et des chaussures noires.

Les enquêteurs demandent au groupe des cinq jeunes ainsi qu'à la jeune femme de se manifester auprès des services de police.