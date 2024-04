La princesse Astrid découvre les recherches sur la maladie de Charcot à Louvain

Le Tofersen a été autorisé par l'Agence européenne du médicament (EMA) en février, après une approbation par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Il doit maintenant franchir certaines étapes administratives et des discussions sur le remboursement du projet doivent encore avoir lieu avant sa commercialisation en Europe.

La recherche sur la SLA a connu une avancée dans le traitement de la maladie ces dernières années. Le médicament Tofersen aide les 2 % de patients chez qui une mutation du gène SOD1 est à l'origine de cette maladie neurodégénérative mortelle. Le médicament bloque la production de la protéine SOD1 nocive et inhibe la progression de la maladie. Certains patients ont même retrouvé leur force musculaire. C'est la première fois qu'il est démontré que la SLA est en principe une maladie traitable.

Entretemps, une vingtaine de patients belges peuvent déjà prendre ce médicament, grâce à une procédure auprès de Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Le producteur du médicament, Biogen, a mis son traitement à disposition gratuitement.

Les recherches sur la SLA sont menées depuis des décennies sur le campus Gasthuisberg de Louvain. L'équipe du professeur Ludo Van Den Bosch utilise notamment des mouches des fruits, des poissons zèbres et des souris pour mener des recherches sur les causes et le traitement de la maladie.

"La Princesse était très intéressée, elle a posé beaucoup de questions", explique le professeur Van Den Bosch. "Sa visite est un excellent témoignage de reconnaissance. Cela donne plus de visibilité à nos recherches et nous aide à trouver des financements."