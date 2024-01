La production reprend chez Volvo Car à Gand, à la suite de problèmes de livraisons

Depuis mi-novembre, les rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, multiplient en effet les attaques en mer Rouge et dans les eaux avoisinantes contre les navires qu'ils estiment liés à Israël, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, pilonnée et assiégée par Israël en réaction à l'attaque du 7 octobre du Hamas en territoire israélien. De plus en plus de grandes sociétés de navigation évitent donc d'emprunter cette route maritime.

Ces itinéraires de transport ont notamment dû être adaptés par les sociétés approvisionnant l'usine gantoise. L'entreprise a toutefois pu reprendre son activité jeudi. Aucun arrêt de la production n'est prévu à court terme.