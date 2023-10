La taxe 2020 sur les résidences secondaires de Knokke-Heist déclarée illégale

La cour a rejeté cet argument dans son arrêt. "La pression des prix sur le marché du logement ne trouve pas son origine uniquement dans la présence de secondes résidences, mais est influencée par de nombreux facteurs, notamment la situation géographique attrayante de la commune, l'importance du commerce et de l'économie, les taxes communales supplémentaires (ou leur absence) et l'infrastructure".

La cour n'a pas non plus trouvé de preuve que la cohésion sociale serait perturbée par les résidents secondaires. "Rien ne permet raisonnablement de déduire que l'imposition d'une taxe sur les résidences secondaires modifierait le degré de cohésion sociale."

La cour a également estimé qu'aucune distinction ne pouvait être faite entre les résidents principaux et secondaires. "On ne peut pas partir du principe que les (propriétaires de) résidences sur lesquelles aucun enregistrement n'a été effectué utiliseraient les facilités culturelles, sportives et touristiques fournis par la commune plus que les résidents à l'année".

La cour a conclu que les règles fiscales applicables aux résidences secondaires violaient le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination prévus par la Constitution. Par conséquent, la disposition pour l'année d'imposition 2020 est annulée et la commune devra rembourser.