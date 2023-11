La venue d'une Sainte-Nicolas féminine à l'hôtel de ville de Gand finalement annulée

"Queen Nikolah" est un personnage créé par l'artiste Laura Nsengiyumva, qui remet en question les frontières classiques entre les cultures et les genres. L'objectif est d'aborder la tradition de manière différente, avait expliqué la ville de Gand. Elle avait ajouté que l'intention n'était pas d'annuler à l'avenir le traditionnel Saint-Nicolas. Ce dernier est ainsi déjà apparu à Gand le 19 novembre dernier, entouré d'un grand nombre de ses compagnons.

Au sein de la majorité, composée de l'Open VLD, du CD&V, de Vooruit et de Groen, l'activité n'a pas suscité un grand enthousiasme, à tel point qu'on a appris lundi vers 19h00, juste avant le conseil communal, que "Queen Nikolah" ne sera finalement pas la bienvenue à l'hôtel de ville de Gand. Plus de 200 personnes s'étaient inscrites pour cet événement qui n'aura finalement pas lieu.

La ville maintient toutefois une autre activité autour de ce folklore. Les enfants qui remettent en question le traditionnel Saint-Nicolas et qui possèdent des livres avec des illustrations dépassées et des images stéréotypées, peuvent encore les échanger le 6 décembre contre un livre plus contemporain sur l'histoire du grand Saint, tenant compte des sensibilités diverses.