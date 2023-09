La Ville de Genk débloque une aide d'urgence pour le Maroc

"Nous compatissons avec les familles touchées et souhaitons leur exprimer nos sincères condoléances. En tant qu'autorités communales, nous essayons d'apporter le plus de soutien possible. Nous suivons de près la situation et examinons au jour le jour l'aide dont la région frappée (par le séisme) a besoin", a déclaré le bourgmestre Wim Dries (CD&V)

Selon le dernier bilan, 2.862 morts et 2.562 blessés ont été recensés à la suite du séisme de magnitude 6,8 qui a ébranlé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. L'épicentre se trouvait à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Marrakech.