L'ADN pour détecter précocement cancers et complications de la grossesse

Un certain nombre de cancers et de complications en cours de grossesse pourraient à l'avenir être détectés à un stade précoce par une simple prise de sang. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de la KU Leuven. L'analyse est basée sur ce que l'on appelle l'ADN acellulaire présent dans le sang.

Outre l'ADN contenu dans le noyau de nos cellules, il existe également de l'ADN acellulaire qui circule dans le sang. Ces minuscules fragments d'ADN contiennent des informations importantes sur notre santé, y compris des informations que les médecins peuvent utiliser pour diagnostiquer les patients à un stade précoce, comme le montrent de nouvelles recherches menées par le généticien Joris Vermeesch (KU Leuven).

M. Vermeesch a joué un rôle déterminant dans le développement et le lancement du célèbre test NIP (test prénatal non invasif), que les femmes enceintes peuvent faire réaliser pour vérifier si leur bébé risque d'être atteint du syndrome de Down ou d'Edwards, notamment. Grâce à une prise de sang sur la mère, le nombre de chromosomes du fœtus est ainsi vérifié.