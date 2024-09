Lancement dans le Limbourg d'un important exercice d'accident d'avion

Pendant l'exercice, qui durera environ deux heures, un scénario réaliste sera simulé, avec l'aide de quelque 200 figurants et d'un site d'accident d'avion recréé. L'objectif est de tester et d'améliorer la préparation des services d'urgence et des autres acteurs concernés.

Selon le scénario, un pilote rencontre des problèmes techniques lors du Sanicole Sunset Air show et perd le contrôle de son avion. Il s'écrase alors sur une tente de l'événement, blessant 230 personnes. Lors d'un Sunset Air show normal, environ 7.700 spectateurs sont présents. Pour cet exercice, il s'agissait de 230 figurants de la Croix-Rouge et de la Vlaamse Kruis. Ils ont été peints de manière aussi réaliste que possible et ont reçu, avant le début de l'exercice, un briefing sur la nature de leurs blessures et sur la manière de réagir.