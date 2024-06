"Le CD&V revient de loin", reconnaît Sammy Mahdi

A son arrivée à la barre de son parti en 2022, les chrétiens démocrates flamands naviguaient aux alentours des 8% dans les sondages.

"On revient de loin, mais petit à petit nous sommes remontés à 12% (dans un récent sondage HLN et VTM). On va voir ce que cela donne aujourd'hui. J'espère que nous avons pu convaincre les électeurs que s'ils veulent que l'on puisse encore faire quelque chose dans ce pays, alors il ne faut pas le laisser aux extrêmes ou aux chamailleries entre gauche et droite."