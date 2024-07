Le dernier condamné pour le meurtre de Kitty Van Nieuwenhuysen est également libéré

Avant lui, Noureddine Cheikhni et Hassan Iasir, les deux autres auteurs du meurtre, avaient aussi bénéficié d'une libération conditionnelle, en juin 2019 pour le premier, et en décembre 2021 pour le second.

Galip Kurum, comme les deux autres meurtriers, devra indemniser les victimes, avec lesquelles il ne pourra pas chercher à entrer en contact. Il doit se tenir à l'écart de dix endroits, dont Beersel, Louvain et Bruxelles.