Le Mercator restera amarré à son nouvel emplacement à Ostende

Le navire-musée Mercator restera définitivement amarré au quai de la Jan Piersplein à Ostende, où il a été déplacé pour des travaux de rénovation, ont indiqué les autorités communales jeudi. Ce nouvel emplacement est plus sûr en cas de tempête et rend le voilier davantage accessible aux touristes.

Le Mercator a été déplacé le 28 mars à cet endroit pour permettre des travaux de rénovation aux mâts du navire.

"Ce nouvel emplacement n'a que des avantages", selon le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein (Open VLD). "Nous augmentons la sécurité tant pour le navire que pour les visiteurs et visiteuses, nous pouvons mieux entretenir le bateau et à moindre coût et, à terme, nous pourrons rendre notre beau Mercator plus accessible." Une rampe ou un ascenseur pourrait ainsi être installé afin de rendre le pont principal accessible aux personnes en fauteuil roulant.