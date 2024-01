Le nombre de naissances en Flandre a encore diminué en 2023

La Flandre a enregistré le nombre de naissance le plus bas depuis dix ans en 2023. Le nombre d'accouchements en milieu hospitalier a en effet diminué de 8,4 % par rapport à 2014, selon le décompte annuel du Centre d'études d'épidémiologie périnatale (SPE), menée en collaboration avec le département de la Santé du gouvernement flamand.

Il s'agit toutefois de chiffres provisoires mais le Centre d'études pointe toutefois une nette tendance à la baisse. Au cours de l'année écoulée, 59.783 naissances à l'hôpital ont été enregistrées. Par rapport à 2022, il s'agit d'une légère diminution de 666 accouchements, soit 1,1%. Au cours de la dernière décennie, le nombre de naissances a nettement diminué en Flandre et le nombre d'accouchements le plus faible des 10 dernières années a été enregistré en 2023.

Le décompte montre également que le nombre d'accouchements à l'hôpital a diminué dans 3 des 5 provinces flamandes en 2023 par rapport à 2022. La diminution relative a été la plus importante dans le Limbourg (-3 %), suivie de la Flandre orientale (-2 %) et de la Flandre occidentale (-1,9%). À Anvers et dans le Brabant flamand, le nombre d'accouchements à l'hôpital est resté stable en 2023 par rapport à 2022.