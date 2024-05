Le North Sea Port construit une jetée qui pourra offrir jusqu'à quatre croisières par jour

Les bateaux de croisière sont actuellement amarrés au Rigakaai, mais à la fin de cette année, la nouvelle jetée sera présente au Grootdok. "Avec un maximum de quatre navires de croisière par jour, nous souhaitons rester accueillants mais éviter les pointes allant jusqu'à dix croisières par jour. Nous encourageons la promotion du tourisme tout au long de l'année", a déclaré l'échevin gantois du Tourisme, Bram Van Braeckevelt

Les travaux ont débuté lundi et dureront jusqu'en novembre. "Trois des quatre jetées existantes seront démolies pour faire place à la nouvelle jetée. La construction commencera par l'installation de pieux de fondation de l'échafaudage. Cela sera suivi par la construction en béton de la jetée de 85 mètres de long et six mètres de large", rapporte le North Sea Port.