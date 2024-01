Le nouveau centre d'accueil pour réfugiés à Ypres reçoit ses premiers occupants

La secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration Nicole de Moor (CD&V) avait annoncé en septembre dernier que 300 containers allaient être installés sur le site de l'ancienne caserne située Kemmelseweg. Ce centre d'accueil temporaire devrait offrir une place à un maximum de 375 personnes. A terme, la ville veut reconvertir le site en une zone de logement et une autre destinée aux petites et moyennes entreprises.

La Croix-Rouge n'a pas ménagé ses efforts ces dernières semaines pour être prête à accueillir des demandeurs d'asile pour un court séjour. Collaborateurs et accompagnants ont reçu une formation intensive. D'un point de vue logistique, le centre est prêt à accueillir les premiers occupants.