Le parquet du Limbourg ouvre une enquête sur un vestige exhumé de Pompéi

Dans les années 1970, Raphaël De Temmerman, un homme âgé aujourd'hui de 85 ans, avait ramené un vestige en marbre d'un voyage en Italie. La plaque, qui représente vraisemblablement le tremblement de terre de 62 après J.C., a été volé en 1975 dans une maison de Pompéi où un certain L. Caecilius Lucundus avait notamment vécu.

M. De Temmerman avait acheté le vestige sur place à un homme qui transportait la plaque et l'a ramené à Herzele, où il l'a encastrée dans le mur de sa maison. Lorsque son fils a voulu vendre l'habitation, il a souhaité connaître la valeur de l'artefact et a envoyé quelques photos au musée gallo-romain de Tongres. Des experts se sont alors rendus sur place et ont constaté qu'il s'agissait d'un vestige "volé", ce que confirme également l'échevine de la Culture de Tongres, An Christiaens.