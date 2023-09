Le pont endommagé à Grimbergen rouvert à la circulation fin octobre

Au cours des prochaines semaines, l'itinéraire de déviation pour le trafic routier via l'E19, le ring de Bruxelles et l'A12 restera en vigueur, y compris pour les cyclistes. Le service de ferry, qui a été mis à disposition une semaine après l'accident, continuera à être assuré entre 05h30 du matin et 22h30, et ce jusqu'à la réouverture du pont.